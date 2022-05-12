Путин: урожай зерна в РФ в 2022г может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы

Урожай зерна в РФ в этому году, по предварительным данным, может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в четверг.
"В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов - конечно, это предварительные оценки, - сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы, - сказал Путин. - Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то (по сбору пшеницы - ИФ) это может стать рекордом за всю историю России".
"Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков", - подчеркнул президент.
Исторический рекорд по производству зерновых культур в целом был поставлен РФ в 2017 году, когда было собрано 135,5 млн тонн. Сбор пшеницы тогда составил 86 млн тонн.
В 2020 году РФ собрала 133,5 млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы. В 2021 году урожай снизился до 121,4 млн тонн (76 млн тонн пшеницы).
Байрамов и Лавров обсудили процессы на Южном Кавказе
Встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы состоится в Москве 16-17 мая
Главы МИД Азербайджана и Таджикистана обсудили развитие политических и экономических связей
Гражданин Азербайджана привлечен к ответственности за участие в НВФ за рубежом - СГБ
На Гран-при Азербайджана Формулы-1 ожидается аншлаг
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Байрамов: в ближайшее время можно будет запустить процесс делимитации границы Азербайджана и Армении
Греция решила продлить на пять лет соглашение об американских военных базах на своей территории
Столтенберг видит возможность для быстрого вступления Финляндии в НАТО
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
С AccessBank вы зарабатываете в два раза больше!
В Бакинской высшей школе нефти состоялось открытие межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ