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СНГ 12.05.2022 20:31

Обсуждение нового пакета санкций против РФ продолжается, о сроках завершения говорить рано - ЕК

Представители стран ЕС продолжают обсуждать предложения по шестому пакету санкций против России, о том, когда этот процесс может завершиться, говорить пока рано, заявили в четверг в Еврокомиссии.

"Обсуждение продолжается. Оно касается различных сложных аспектов, касающихся аспектов от нефтяной инфраструктуры и транспортировки нефти до сроков вступления в силу эмбарго на импорт нефти", - приводит итальянская газета "Соле 24 - оре" слова представителя Еврокомиссии.

"В такой ситуации было бы неразумно давать прогнозы насчет того, когда все страны ЕС согласуют предложения", - добавил собеседник журналистов.

Постпреды стран-членов ЕС в мае обсуждают предложения по шестому пакету санкций против России. Речь, в частности, идет об эмбарго на российскую нефть. Основным препятствием на пути к утверждению санкций СМИ называют Венгрию, которая отказывается поддерживать предложения по санкциям в их нынешнем виде. Будапешт мотивирует свою позицию стремлением защитить собственную экономику.

Решения по ограничительным мерам в Евросоюзе принимают единогласна. Таким образом, у каждой страны в этом вопросе есть право вето.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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