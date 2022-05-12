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СНГ 12.05.2022 18:02

В Литве из-за санкций в отношении Москвы и Минска заморожено почти 62 млн евро

В Литве в связи с ограничениями Евросоюза в отношении России и Белоруссии заморожено около 61,6 млн евро, сообщает агентство BNS со ссылкой на Службу расследований финансовых преступлений (СРФП) республики.

Сумма замороженных на прошлой неделе средств составила 22,6 млн евро.

По данным СРФП, в Литве из-за ограничений в отношении России финансовые санкции применяются к семи юридическим лицам, общая сумма их замороженных средств на счетах составляет более 18,95 млн евро и почти $3 млн. Между тем, общая сумма поступающих замороженных средств, подпадающих под санкции ЕС в отношении их отправителей, составляет почти 740 тыс. евро, $1,5 млн и 285 тыс. российских рублей.

В Литве также применяются санкции в отношении Белоруссии. Так, заморожены счета четырех юридических и одного физического лица, общая сумма составляет 30,5 млн евро и $7,7 млн.

Лицам, подпадающим под санкции ЕС в отношении России, ограничена возможность пользоваться тремя квартирами и одним земельным участком, сообщает СРФП.

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