Отношения Москвы и Баку вышли на качественно новый уровень - Лавров

Министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут на полях СМИД СНГ в Душанбе трехстороннюю встречу.

"Сегодня же здесь у нас хорошая возможность провести трехстороннюю встречу с нашим армянским коллегой, посмотреть, как выполняются три трехсторонних заявления, которые были приняты нашими президентами за последние полтора года", - сказал Лавров на двусторонней встрече с Байрамовым.

Лавров отметил, что их встреча проходит в тот период, когда российско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень, на уровень союзнического взаимодействия. По его словам, "любая возможность провести обзор ситуации, посмотреть, как выполняются конкретные задачи, которые поставлены президентами, весьма и весьма ценна".

Он также отметил, что в 2022 году страны отмечают 30-летие дипломатических отношений, "целый ряд очень красочных ярких мероприятий готовится, в ближайшее время должны подготовить к изданию сборник российско-азербайджанских документов".

Что касается экономического взаимодействия, то, как напомнил Лавров, две недели назад было очередное заседание в Баку: "Нам кажется, что оно было весьма и весьма полезным, чтобы двигаться в направлении всех решений наших руководителей".

"Рассчитываем, что во второй половине года удастся организовать очередной межрегиональный форум, который был свое время был инициирован президентом Алиевым, и у нас с тех пор 70 регионов участвуют в мероприятиях, которые в рамках этого форума организуются", - сказал российский министр.