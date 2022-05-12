С AccessBank вы зарабатываете в два раза больше!

С новой депозитной кампанией AccessBank вы можете удвоить свой заработок. Так, новые клиенты, разместившие в ходе этой акции депозиты в манатах, получат до 11% годовых, а также - дополнительный бонус.

Акция действует до 06.06.2022.

Плюсы размещения депозита в AccessBank.

• Вы становитесь клиентом банка, все акционеры которого – международные финансовые институты.

• Вы получаете выгодные проценты по депозиту.

Депозиты, размещенные в банке, защищены Азербайджанским Государственным Фондом Страхования Вкладов.

Подробная информация о срочных вкладах:

https://www.accessbank.az/az/private/deposits/timed/

Для заказа:

https://www.accessbank.az/az/private/deposits/timed/#form

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).