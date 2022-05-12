Прогноз роста поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2022г понижен до 2,4 млн б/с, в основном из-за РФ - ОПЕК

Прогноз роста предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2022 году понижен на 0,3 млн баррелей в сутки, в основном из-за России, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
Оценка показателей за 2021 год не изменилась - в этом периоде поставки составили 63,56 млн б/с.
Прогноз роста предложения за 2022 год понижен на 0,3 млн баррелей - до 2,4 млн б/с и, как ожидается, в нынешнем году страны не-ОПЕК поставят на рынок 65,97 млн б/с.
При этом ожидания по поставкам России снижены на 0,36 млн б/с - с 11,23 млн б/с до 10,88 млн б/с, что означает рост к 2021 году на 80 тыс. б/с.
По мнению экспертов ОПЕК, увеличение объемов бурения и заканчивания скважин в США может способствовать повышению уровня добычи в ближайшие месяцы, при этом возможно увеличение добычи сланцевой нефти во II полугодии 2022 года.
Тем не менее, прогноз роста предложения жидких углеводородов в США на 2022 год остался без изменений на уровне 1,29 млн б/с - до 19,04 млн б/с. Ожидается, что основными драйверами повышения предложения жидких углеводородов в этом году станут США, Бразилия, Канада, Казахстан, Гайана и Норвегия.
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