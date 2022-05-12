ОПЕК понизила оценку роста спроса на нефть на 300 тыс. б/с в 2022г

ОПЕК понизила оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 300 тыс. баррелей в сутки - до 3,36 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

При этом эксперты на 100 тыс. б/с повысили оценку спроса в 2021 году - до 96,92 млн б/с - из-за улучшения оценки спроса в странах ОЭСР в IV квартале 2021 года, но на 200 тыс. б/с снизили прогноз роста спроса в 2022 году.

Прогноз спроса на нефть в 2022 году теперь составляет 100,3 млн б/с против 100,5 млн б/с, то есть эксперты ожидают теперь, что спрос на нефть в текущем году вырастет на 3,4 млн б/с, а не на 3,7 млн б/с, ожидавшихся месяцем ранее.

Согласно отчету, оценка спроса в I квартале повышена на 0,33 млн б/с - до 99,28 млн б/с, а во II кв. понижена на 0,67 млн б/с - до 98,44 млн б/с, в III кв. прогноз снижен на 0,32 млн б/с - до 100,74 млн б/с, в IV кв. на 0,16 млн б/с - до 102,64 млн б/с.

Прогноз спроса на нефть в 2022 году был понижен с учетом потенциального снижения мирового ВВП и возрождения омикронного варианта COVID-19 в Китае и его влияния на мировой спрос на нефть.

"В I квартале 2022 года мировой спрос на нефть продемонстрировал устойчивый рост, в основном благодаря сильному восстановлению экономики, поддерживаемому программами стимулирования и дальнейшим ослаблением мер по сдерживанию распространения COVID-19 на фоне ускоренного разворота вакцинации. Спрос на нефть в странах ОЭСР вырос на 3,3 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в то время как потребности стран, не входящих в ОЭСР, увеличились на 1,9 млн б/с по сравнению с тем же кварталом 2021 года", - отмечает ОПЕК.

"Ожидается, что дизель и бензин будут основными драйверами спроса на нефтепродукты в годовом исчислении по мере восстановления экономической активности, мобильности и промышленной деятельности во всем мире. Восстановление мобильности в сочетании со снижением ограничений, связанных с COVID-19, и устранением узких мест, связанных с торговлей, будет поддерживать спрос на бензин и дизельное топливо в основных странах-потребителях, в то время как легкие дистилляты будут в значительной степени поддерживаться высоким спросом на нефтехимическую продукцию, особенно в Китае, США и Индии. Наконец, восстановление мировых авиаперевозок на фоне ослабления ограничений на поездки поддержит спрос на авиационный керосин", - считают в ОПЕК.

Предварительные данные показывают, что импорт нефти в США снизился до 11-месячного минимума в 5,9 млн б/с в апреле, в то время как экспорт в среднем составил 3,4 млн б/с, что на 5% выше марта, отмечает ОПЕК. Экспорт нефтепродуктов из США увеличивается седьмой месяц подряд, составив в среднем 6,4 млн б/с, чему способствовали высокие потоки в Латинскую Америку и растущие - в Европу.

В марте импорт нефти в Китай составил в среднем 10,1 млн б/с, восстановившись после слабых показателей месяцем ранее.

"Недавно опубликованные таможенные данные показывают, что импорт нефти в КНР увеличился до 10,5 млн б/с в апреле, несмотря на ожидания, что снижение спроса из-за карантина из-за COVID-19 отразится на импорте. Импорт нефтепродуктов в Китай сократился на 8%, в то время как экспорт нефтепродуктов восстановился на фоне неожиданно сильного экспорта дизтоплива. Поскольку карантин повлиял на внутренний спрос, отток продукции из Китая в апреле, вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее, особенно в отношении авиакеросина", - отмечают эксперты ОПЕК.

Импорт нефти в Индию снизился в марте, но остался на уровне высоких показателей, наблюдавшихся за предыдущие четыре месяца, в среднем - 4,5 млн б/с за месяц. Экспорт нефтепродуктов увеличился на 26% (около 0,3 млн б/с), до 1,7 млн б/с в марте, самого высокого уровня с сентября 2013 года, поскольку Европа искала альтернативы потокам российских нефтепродуктов. Импорт нефти в Японию неуклонно рос с начала года, составив в среднем 2,9 млн б/с в марте, на фоне активного спроса.

По предварительным данным, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР увеличились на 10,1 млн барр. - до 2,62 млрд барр., что на 298 млн барр. меньше, чем за тот же период год назад и на 293 млн барр. меньше, чем в среднем за 2015-2019 годы (референтный уровень исполнения сделки ОПЕК+ - ИФ). Запасы нефти выросли на 12,9 млн барр., а запасы нефтепродуктов сократились на 2,8 млн барр.