Доля Китая в мировой экономике превысила 18% в 2021 году

Доля Китая в мировой экономике выросла с 11,4% в 2012 году до более чем 18% в 2021 году, заявил замглавы канцелярии Центральной комиссии по финансовым и экономическим делам Хань Вэньсю на пресс-конференции в четверг.
По его словам, таким образом статус КНР как второй по величине экономики мира за последнее десятилетие заметно укрепился и повысился, сообщает агентство "Синьхуа".
По итогам 2021 года объем экономики страны составил 114 трлн юаней ($16,94 трлн), а ВВП на душу населения страны достиг $12,5 тыс., что близко к показателю стран с высоким доходом.
За последние годы вклад Китая в глобальный экономический рост сохраняется на уровне около 30%, что делает страну крупнейшим двигателем подъема мировой экономики, резюмировал чиновник.
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