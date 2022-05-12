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СНГ 12.05.2022 20:03

Главы государств и правительств стран ЕС обсудят заявку Украины в июне

Заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться главами государств и правительств стран блока в июне, сообщили в четверг в МИД Франции.

"Запрос Украины на присоединение к ЕС станет темой обсуждений на уровне глав государств и правительств в ходе заседания Евросовета в июне", - заявил представитель французского МИД, чьи слова опубликованы на сайте ведомства. Это заседание, согласно графику мероприятий ЕС, состоится 23-24 июня.

Он также вновь повторил слова президента Франции Эмманюэля Макрона и главы МИД Жан-Ива Ле Дриана о том, что "Украина является частью европейской семьи".

Ранее сообщалось, что 9 мая Украина передала Европейскому Союзу заполненную вторую часть опросника, необходимую для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Отмечается, что в этом документе Украина оценивала соответствие украинского законодательства европейскому, а ответы на вторую часть составляют около 4 тыс. страниц, на которых развернута картина состояния украинского законодательства после 8 лет выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

В Еврокомиссии в свою очередь сообщили, что официально получили от Украины вторую часть ответов на вопросы, которые были необходимы для предоставления выводов в отношении предоставления Киеву перспективы членства в Европейском союзе.

"Мы получили их официально, и мы уже сказали, что мы сделаем это как можно скорее. Июнь - наша цель. Конечно, мы должны посмотреть. Но "как можно скорее" - для нас это путь вперед", - сообщил 10 мая в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер.

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