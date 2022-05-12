Байрамов и Лавров обсудили процессы на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг на «полях» СМИД СНГ в Душанбе встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, стороны обсудили двустороннюю повестку и процессы на Южном Кавказе, сообщает МИД Азербайджана.
«Министры обсудили развитие отношений между двумя странами в различных направлениях. Байрамов и Лавров обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, еще раз подчеркнув важность полного выполнения подписанных трехсторонних заявлений (по Карабаху – ИФ) для обеспечения мира и безопасности. Была отмечена важность принятия шагов по нормализации отношений между Баку и Ереваном», - подчеркивает МИД.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам, входящим в повестку дня региональной и международной безопасности.
Э.Шафиев
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