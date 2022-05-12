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Внешняя политика 12.05.2022 16:55

Байрамов и Лавров обсудили процессы на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг на «полях» СМИД СНГ в Душанбе встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, стороны обсудили двустороннюю повестку и процессы на Южном Кавказе, сообщает МИД Азербайджана.

«Министры обсудили развитие отношений между двумя странами в различных направлениях. Байрамов и Лавров обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, еще раз подчеркнув важность полного выполнения подписанных трехсторонних заявлений (по Карабаху – ИФ) для обеспечения мира и безопасности. Была отмечена важность принятия шагов по нормализации отношений между Баку и Ереваном», - подчеркивает МИД.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, входящим в повестку дня региональной и международной безопасности.

Э.Шафиев

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Тэги: МИД, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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