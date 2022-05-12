Еврокомиссия при подготовке эмбарго на российскую нефть стремится учесть интересы Венгрии

Еврокомиссия (ЕК) понимает проблемы с поставками нефти всех отдельно взятых стран союза и пытается найти для них, в частности для Венгрии, прагматичные решения, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

"Сегодня переговоры идут в Совете ЕС, а точнее - в Coreper (Комитете постоянных представителей стран ЕС). Было несколько циклов обсуждений. Председатель (ЕК Урсула фон дер Ляйен) сама обязалась перед Будапештом найти решения для ряда выраженных им обеспокоенностей. Венгрия - это страна, которая заявила о необходимости решений для проблем, которые возникают в связи с этим особым (шестым) пакетом санкций (включающих эмбарго на нефть РФ)", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Она отметила, что Еврокомиссия неоднократно заявляла о признании того факта, что некоторые страны, особенно не имеющие выходов к морю, как в случае Венгрии, а также Словакии, могут испытывать проблемы со снабжением или доступом к сырой нефти.

"Дискуссии продолжаются. Всё это сложные проблемы. Мы заявляли и повторяли, что это не просто проблемы доставки нефти, но также мощностей НПЗ или различных разновидностей и качеств нефти в зависимости от ее происхождения. И нужно не только позаботиться о доставке, но также адаптировать оборудование нефтепереработки таким образом, чтобы можно было использовать нефть, поступающую из других мест", - объяснила представитель ЕК.

Поэтому, добавила она, идут обсуждения, осуществляются контакты, чтобы найти конкретные решения проблемам, на которые указывает Венгрия в связи с ее возможностями согласиться на применение нового пакета санкций.

На повторявшиеся вопросы о возможных сроках соответствующих договоренностей Спинант отвечала, что пока не может спекулировать на тему, понадобятся ли для этого ближайшие дни или больше времени.

На вопрос о том, будет ли обсуждать тему нефтяного эмбарго Совет ЕС по иностранным делам 16 мая, как это ранее допустил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его официальный представитель Петер Стано ответил, что повестка совета уже определена, и в нее включена ситуация вокруг Украины.

"Я не могу вдаваться в подробности о различных конкретных аспектах, которые обсуждают министры", - продолжил пресс-секретарь Борреля, пояснив, что одна из причин этого заключается в том, что надо дождаться итога дискуссий государств-членов ЕС.

"Сегодня четверг. Совет по иностранным делам соберется в понедельник. Это означает, что впереди еще несколько дней, которые могут принести новую информацию. Конечно, министры иностранных дел всегда могут заняться этим вопросом, если его необходимо решать на политическом уровне, но мы не предвосхищаем это на данной стадии", - резюмировал Стано.