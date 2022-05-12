В Брюсселе не рассматривают возможность возить украинское зерно через Беларусь - член Еврокомиссии

ЕК считает необходимым создать логистические коридоры и увеличить пропускную способность морских портов, чтобы помочь Украине вывезти зерно, возможность перевозки в Клайпедский порт через Белоруссию не рассматривается, заявил делегированный Литвой еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.

"Это означает, что, прежде всего, приоритет должен отдаваться поездам, следующим с перевалочных станций в морские порты ЕС - должны создаваться логистические коридоры, а в морских портах должны обеспечиваться максимально большие мощности для вывоза украинского урожая на рынки сбыта", - сказал Синкявичюс в четверг агентству BNS.

ЕК в среду утвердила план, как члены Сообщества могут помочь Украине вывезти до июля не менее 20 млн тонн зерна.

Так, Еврокомиссия призывает помочь вывезти зерно, ускорив таможенные процедуры, высвободив склады, создав логистические коридоры и увеличив пропускную способность морских портов.

По его словам, такое предложение комиссии в первую очередь адресовано странам Балтии, Польше и Румынии, поскольку они наиболее близки к Украине. Он добавил, что ЕК не рассматривает создание гуманитарного грузового коридора через Белоруссию.

"Это политически невозможно: как гарантировать, что зерно, поступающее из Украины, попадет в Клайпеду, а не в какой-либо российский порт", - сказал член ЕК.

"Если Лукашенко кажется нормальным принудительно посадить самолет там, где он хочет, для него точно не будет проблемой изменить направление следования поезда", - добавил он.

По его словам, дополнительного финансирования новых мер не планируется, а комиссия будет своего рода координатором в этом процессе.

Он сказал, что 90% всего украинского урожая зерна ранее перевозилось через порты, а экспорт зерна составлял около 20% всей экспортной выручки страны. Сейчас на Украине более 40 млн тонн зерна, половина из которых должна быть вывезена до июля.

Министр транспорта Марюс Скуодис на этой неделе говорил, что есть только два реальных пути вывезти зерно из Украины - разблокировать украинские порты с помощью международных структур или создать гуманитарный коридор через Белоруссию.