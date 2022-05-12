ГТК увеличил в январе-апреле перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 25%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-апреле 2022 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 1 млрд 641 млн 440,6 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-апреле 2021 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 1 млрд 347 млн 885,6 тыс. манатов. Таким образом, в январе-апреле 2022 года ГТК увеличил перечисления в госбюджет на 24,9%.

Поступления по НДС составили 1 млрд 169 млн 523,6 тыс. манатов (рост на 31,6%), акцизам –39 млн 858,1 тыс. манатов (спад на 22%), дорожному налогу – 16 млн 777 тыс. манатов (рост на 20,9%).

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 410 млн 281,8 тыс. манатов (рост на 13,8%).

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2022 году для ГТК составляет 4,26 млрд манатов.

Б.Рустамбеков