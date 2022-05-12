Президент Туркменистана принял приглашение Путина посетить РФ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял предложение президента РФ Владимира Путина о встрече в России, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я передала привет от президента Владимира Путина, он подтвердил приглашение президенту Туркменистану приехать с официальным визитом в Россию, он приглашение принял, даты будут согласованы по дипломатическим каналам", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

Она отметила по результатам встречи с Бердымухамедовым, что президент "подчеркнул преемственность политики в отношении России, которая проводилась предыдущим президентом, выразил заинтересованность нашего взаимодействия в самых разных сферах".