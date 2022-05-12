Россия и Армения с 16 мая снимают все COVID-ограничения - Оверчук

С середины мая между Арменией и Россией будут сняты все коронавирусные ограничения, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

"Оперативный штаб принял решение и с 16 мая все коронавирусные ограничения будут сняты, станет возможным и автомобильное сообщение, и авиасообщение. Все вопросы, которые затягивали контакты между нашими странами, сегодня устраняются", - сказал Оверчук в четверг на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, сообщает пресс-служба армянского правительства.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Арменией и Россией.