Россия и Армения с 16 мая снимают все COVID-ограничения - Оверчук

С середины мая между Арменией и Россией будут сняты все коронавирусные ограничения, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Оперативный штаб принял решение и с 16 мая все коронавирусные ограничения будут сняты, станет возможным и автомобильное сообщение, и авиасообщение. Все вопросы, которые затягивали контакты между нашими странами, сегодня устраняются", - сказал Оверчук в четверг на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, сообщает пресс-служба армянского правительства.
На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Арменией и Россией.
Литва отзывает посла в РФ с 1 июня и закрывает консульство в Петербурге с 7 июня
Байрамов и Лавров обсудили процессы на Южном Кавказе
Встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы состоится в Москве 16-17 мая
Цены на нефть перешли к росту на фоне беспокойства из-за предложения
Доля Китая в мировой экономике превысила 18% в 2021 году
ЕБРР выделил Азербайджану кредит на улучшение инфраструктуры сбора твердых отходов в Гяндже
В Агдамском районе погиб житель села Чямянли в результате взрыва боеприпасов
Гражданин Азербайджана привлечен к ответственности за участие в НВФ за рубежом - СГБ
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
С AccessBank вы зарабатываете в два раза больше!
В Бакинской высшей школе нефти состоялось открытие межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ