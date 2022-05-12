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ТЭК 12.05.2022 17:46

Отказ ЕС от российской нефти поддержит цены, затронет около 3 млн б/с - Fitch

Предложенное Еврокомиссией эмбарго на закупки нефти и продуктов нефтепереработки у России поддержит цены на нефть на высоком уровне в краткосрочной перспективе, прогнозируют аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

При этом эксперты ожидают, что в случае, если запрет пройдет процедуру одобрения всеми членами Евросоюза, он будет вводиться постепенно, и наиболее зависимые от российских поставок страны, включая Чехию, Словакию и Венгрию, получат временное освобождение от соблюдения эмбарго.

В целом же эмбарго может затронуть поставки нефти объемом около 3 млн баррелей в сутки и нефтепродуктов объемом порядка 2 млн б/с, ожидают аналитики Fitch, основываясь на данных за 2019 год.

Россия имеет возможность перенаправить часть указанных объемов в Азию, однако может столкнуться с негативными последствиями еще одного обсуждаемого в ЕС запрета - на перевозку российских грузов морским транспортом и на страхование таких перевозок.

В результате добыча нефти в России может сократиться на 2-3 млн б/с к концу 2022 года, прогнозирует агентство. На основании данных из различных источников Fitch оценивает уже произошедшее падение добычи в РФ примерно в 1 млн б/с.

С учетом этого аналитики теперь ожидают сохранения дефицита на мировом нефтяном рынке в 2022 году, хотя ранее они допускали вероятность профицита. Как следствие, цены на нефть останутся повышенными в ближайшие год-два, с учетом нехватки предложения и наценки за геополитические риски.

Fitch полагает, что страны ОПЕК+ без учета России обладают свободными мощностями по добыче нефти на уровне 4 млн б/с, и львиная доля таких мощностей приходится на Саудовскую Аравию (2 млн б/с) и ОАЭ (1 млн б/с). Иран, в случае прогресса на переговорах по ядерной программе, может увеличить поставки на глобальный рынок примерно на 1 млн б/с, и американские нефтедобывающие компании также имеют возможность повысить добычу на 1 млн б/с.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, НЕФТЬ, FITCH


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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