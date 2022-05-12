Страны ЕАЭС в I квартале увеличили производство сельхозпродукции на 1,6%

Производство сельхозпродукции в странах ЕАЭС (в хозяйствах всех категорий) в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1,6%, сообщается в пресс-релизе ЕЭК.

Темпы роста ускорились более чем в пять раз, в январе-марте 2021 года они составляли 0,3%.

Рост наблюдался в Киргизии - на 2,3%, России - на 1,9%, Казахстане - на 1,8%. В Белоруссии производство снизилось на 0,6%, в Армении - на 0,8%.

В частности, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в странах ЕАЭС увеличилось на 4,3%, до 4,6 млн тонн, молока - на 1,5%, до 10,3 млн тонн, яиц - на 3,2%, до 12,8 млрд штук. Рост производства скота и птицы на убой отмечен в России - на 5,5%, до 3,7 млн тонн, в Киргизии - на 2,8%, до 94,3 тыс. тонн, в Казахстане - на 1,2%, до 442,7 тыс. тонн. В Белоруссии производство снизилось на 1,8%, до 414,2 тыс. тонн, в Армении - на 2,5%, до 15,5 тыс. тонн.

Производство молока увеличили все страны Союза, кроме Армении. В частности, в Киргизии рост составил 1,9%, до 277,6 тыс. тонн, в Белоруссии - 1,7%, до 1,895 млн тонн, в России - 1,6%, до 6,99 млн тонн, в Казахстане - 1,3%, до 988,5 тыс. тонн. Армения снизила производство на 8,3%, до 134,5 тыс. тонн.

Максимальный рост производства яиц зафиксирован в Армении - на 14,7%, до 123,1 млн штук, и в Казахстане - на 12,8%, до 1,127 млн штук. В России производство увеличилось на 2,3%, до 10,6 млрд штук, в Белоруссии - на 1,7%, до 826,5 млн штук, в Киргизии - на 1,5%, до 106 млн штук.

В сообщении отмечается, что представлены предварительные данные, которые могут быть уточнены.