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12.05.2022 18:20

Литва отзывает посла в РФ с 1 июня и закрывает консульство в Петербурге с 7 июня

Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России.

Соответствующий проект постановления правительства зарегистрирован в четверг.

Баярунас должен перестать выполнять обязанности с 1 июня.

Правительство также намерено с 7 июня ликвидировать генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге. Москва закрыла его после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства РФ в Клайпеде.

В начале апреля литовское правительство из-за событий на Украине приняло решение о понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до поверенных в делах и предписало послу РФ покинуть республику. Также было принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде.

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Тэги: ЛИТВА, РОССИЯ, ПОСОЛ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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