Новым премьером Шри-Ланки стал политик, ранее занимавший эту должность уже пять раз

На Шри-Ланке на фоне острого экономического и политического кризиса утвердили нового премьер-министра, им стал Ранил Викрамасингхе, сообщает в четверг Associated Press (AP).
"Ранее занимавший пять раз пост премьер-министра Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе снова вступил в должность в четверг для обеспечения стабильности в островном государстве, охваченном политическим и экономическим кризисом", - передает AP.
Викрамасингхе принес присягу перед президентом Готабаей Раджапаксой на церемонии в кабинете главы государства.
Ранее на этой неделе на фоне протестов, которые сопровождались беспорядками, в отставку ушел старший брат президента Махинда Раджапакса, который занимал пост главы правительства страны. Однако протестующие не прекратили акции, они, в частности, требуют отставки и президента Готабаи Раджапаксы.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено огнем 60 транспортных средств и 104 здания.
Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. В стране наблюдается нехватка импортного продовольствия, топлива и лекарств.
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