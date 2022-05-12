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ТЭК 12.05.2022 19:15

Оплата газа РФ в рублях является обходом санкций ЕС, настаивают в ЕК

Оплата странами ЕС российского газа в рублях по-прежнему расценивается Брюсселем как нарушение применения европейских санкций по отношению к России, подтвердил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

"Использование этого метода было бы нарушением санкций", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он заявил, что в ЕК внимательно изучили письмо "Газпрома" своим европейским клиентам с разъяснением нового указа президента РФ от 4 мая, уточняющего процедуру платежа за газ в рублях.

"С учетом указа наша позиция, наши ориентации (для стран ЕС) по режиму санкций остаются прежними", - отметил Макфи.

Представитель ЕК сообщил, что Еврокомиссия обновит свои рекомендации по этому вопросу, она объясняет всем государствам-членам ЕС ситуацию, проблема обсуждается с юридической службой Совета ЕС.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, когда появятся обновленные рекомендации ЕК, Макфи сказал: "Я не могу вам назвать сроков. Работа продолжается. В любом случае наша позиция ясна. И если нам следует разъяснить ее государствам-членам, мы сделаем это. И что касается публикации новых ориентаций (по вопросу оплаты в рублях), мы вас проинформируем, когда они будут готовы".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что "Газпром" разослал своим европейским партнерам письмо, в котором объясняет, что в соответствии с указом президента, опубликованным 4 мая, они могут оплачивать газовый импорт из РФ, не нарушая санкций ЕС.

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Тэги: ЕС, ЕК, РОССИЯ, ГАЗ


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