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Финансы 12.05.2022 19:20

ЕБРР выделил Азербайджану кредит на улучшение инфраструктуры сбора твердых отходов в Гяндже

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Азербайджану кредит в размере 10 млн евро на модернизацию инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов города Гянджа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Согласно информации на сайте банка, соответствующее кредитное соглашение было подписано в четверг между первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком (Jurgen Rigterink), министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым и главой исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамовым.

Банк в рамках данного проекта поддержит модернизацию инфраструктуры сбора твердых бытовых отходов (сбор мусора, уборку улиц) в городе Гянджа, а также повышение операционной и финансовой эффективности объединения.

По оценкам ЕБРР, проект общей стоимостью 10 млн евро позволит улучшить услуги по сбору мусора в городе Гянджа с точки зрения охвата услуг и соблюдения стандартов охраны окружающей среды, здоровья и безопасности.

"Новые типы контейнеров, расширение существующего парка и внедрение более экологичных транспортных средств значительно снизят углеродный след коммунальных служб города. Сегодняшнее соглашение также проложит путь для последующего проекта, который завершит усовершенствование системы управления твердыми отходами посредством новой современной региональной санитарной свалки", - говорится в информации банка.

Проект является частью участия Гянджи в программе ЕБРР "Зеленые города" и положит начало разработке Плана действий "Зеленый город" (GCAP).

Выделение кредита на реализацию проекта было одобрено советом директоров ЕБРР 8 февраля 2022 года.

Заемщиком по кредиту выступает Минфин Азербайджана, бенефициаром - ПО "Жилищно-коммунальное хозяйство города Гянджа".

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов почти на 3,3 млрд евро для реализации 180 проектов. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 34 проектов, на которые было выделено 805 млн евро.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕБРР, КРЕДИТ, СОГЛАШЕНИЕ


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