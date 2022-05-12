Цены на нефть перешли к росту на фоне беспокойства из-за предложения

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту к вечеру четверга на фоне беспокойства рынка по поводу предложения.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 подорожали на $0,96 (0,89%) - до $108,47 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,39 (1,31%) - до $107,1 за баррель.

Инвесторы беспокоятся по поводу прогнозируемого сокращения предложения российской нефти. В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что снижение предложения нефти из России на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки после. В апреле падение предложения нефти РФ составило 1 млн баррелей в сутки.

В то же время данные организации свидетельствую о сокращении глобальных запасов энергоресурса. Общие коммерческие запасы нефти в мире в марте уменьшились на 45 млн баррелей.

С другой стороны, рынок опасается, что высокая инфляция в США спровоцирует агрессивный подъем ставок Федрезерва, что в свою очередь может вызвать рецессию в крупнейшей экономике мира и снижение спроса на нефть. Этот фактор вызвал падение нефтяных котировок с утра.

"Опасения по поводу рецессии становятся все сильнее и давят на нефтяные котировки", - отметил экономист сингапурского банка Oversea Chinese Banking Corp Хоуи Ли.

Тем временем аналитики Morgan Stanley ожидают, что цена Brent к концу 2022 года достигнет $130 за баррель, WTI - $120 за баррель.