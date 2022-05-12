В Азербайджане 14 дней нет умерших от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 4 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792,655 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 13 случаях заражения.

Четырнадцатый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 709 человек.

От COVID-19 вылечились 782,883 тыс. (+11 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 63 человек.

За сутки медики провели 2 915 теста на коронавирус против 3 861 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 845,234 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова