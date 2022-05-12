Аэрофлот в конце мая увеличит число рейсов в Анталью и Стамбул до трех в день

"Аэрофлот" c 27 мая увеличит частоту рейсов в Анталью и Стамбул до трех в день, говорится в сообщении компании.

Полеты будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

Рейсы в Анталью и Стамбул "Аэрофлот" возобновил 6 мая, сообщалось, что они будут выполняться до двух раз в день.

В начале марта "Аэрофлот" отменил почти все международные рейсы. Решение последовало за рекомендацией Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов иностранных самолетов, которые начались в связи с введением санкций Запада против РФ.

В апреле Евросоюз чуть смягчил санкции, разрешив лизингодателям продолжить исполнение контрактов финансового лизинга самолетов, заключенных с российскими перевозчиками до 26 февраля. После этого "Аэрофлот" запустил несколько зарубежных рейсов с использованием A330: несколько таких самолетов используются компанией по договорам финансового лизинга.