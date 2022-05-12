Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7885 RUR   0.0255 GBR   2.0761 TRY   0.111

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 106.13 +0.42 Brent 107.45 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.05.2022 23:30

В США число летальных исходов от последствий заражения COVID-19 превысило 1 млн - Белый дом

Президент США Джо Байден сообщил, что по состоянию на четверг от последствий заражения COVID-19 скончались более 1 млн американцев.

"Сегодня мы отмечаем трагическую веху в истории: COVID-19 унёс жизни 1 млн американцев ", - говорится в пресс-релизе, распространённом от имени Байдена на сайте Белого дома.

Байден также призвал оставаться бдительными к пандемии COVID-19 и делать все возможное, чтобы спасти как можно больше жизней.

В память о скончавшихся Байден распорядился приспустить американские флаги наполовину на территории Белого дома, а также на территориях всех общественных учреждений, военных объектах, морских станциях и на всех кораблях ВМС на всей территории США и относящихся к ним территориях до захода солнца 16 мая 2022 года.

По данным портала Worldometers, за весь период пандемии COVID-19 в США выявили более 83,9 млн случаев заражения, около 81,1 млн человек полностью выздоровели, а более 1 млн скончались.

Согласно данным ВОЗ, за весь период пандемии в мире было выявлено около 519 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,2 млн смертей от последствий заболевания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КОРОНАВИРУС, СМЕРТНОСТЬ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Билл Гейтс заразился COVID-19 Блинкен заразился COVID-19, с Байденом в последнее время не контактировал Госсекретарь США заболел COVID-19 Билл Гейтс не исключил возникновения более смертоносного штамма коронавируса Байден прошел вторую ревакцинацию от COVID-19 В США число жертв коронавируса превысило 900 тыс. человек - университет Хопкинса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az