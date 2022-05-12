В США число летальных исходов от последствий заражения COVID-19 превысило 1 млн - Белый дом

Президент США Джо Байден сообщил, что по состоянию на четверг от последствий заражения COVID-19 скончались более 1 млн американцев.

"Сегодня мы отмечаем трагическую веху в истории: COVID-19 унёс жизни 1 млн американцев ", - говорится в пресс-релизе, распространённом от имени Байдена на сайте Белого дома.

Байден также призвал оставаться бдительными к пандемии COVID-19 и делать все возможное, чтобы спасти как можно больше жизней.

В память о скончавшихся Байден распорядился приспустить американские флаги наполовину на территории Белого дома, а также на территориях всех общественных учреждений, военных объектах, морских станциях и на всех кораблях ВМС на всей территории США и относящихся к ним территориях до захода солнца 16 мая 2022 года.

По данным портала Worldometers, за весь период пандемии COVID-19 в США выявили более 83,9 млн случаев заражения, около 81,1 млн человек полностью выздоровели, а более 1 млн скончались.

Согласно данным ВОЗ, за весь период пандемии в мире было выявлено около 519 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,2 млн смертей от последствий заболевания.