Намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО относятся к их суверенной компетенции - ЕС

Международные принципы позволяют Швеции и Финляндии выбирать организацию, в которую они хотели бы вступить, заявила Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Что касается вступления в НАТО как Швеции, так и Финляндии, речь идет о суверенных решениях. Вступление в НАТО - это решения, которые принимают сами эти два государства", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
Ее попросили прокомментировать планы вступления этих стран в Организацию Североатлантического договора.
Представитель Борреля отметила, что "хельсинкские принципы, Парижская хартия и другие документы ОБСЕ очень ясно говорят о том, что любая страна имеет право сама выбирать альянс".
Ранее в четверг сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер страны Санна Марин выступают за незамедлительное членство страны в НАТО, об этом говорилось в опубликованном их совместном заявлении.
"Членство в НАТО усилит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия усилит весь оборонный альянс", - отмечалось в документе.
В минувший вторник финская газета Helsingin Sanomat со ссылками на свои источники писала, что Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на членство в НАТО в начале будущей недели.
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