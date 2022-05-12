Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7885 RUR   0.0255 GBR   2.0761 TRY   0.111

Цена на нефть

11.05 $/bbl +/- WTI 105.71 +5.95 Brent 107.51 +5.05

Погода в Баку

  ночь день

12.05.2022 21:15

Намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО относятся к их суверенной компетенции - ЕС

Международные принципы позволяют Швеции и Финляндии выбирать организацию, в которую они хотели бы вступить, заявила Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Что касается вступления в НАТО как Швеции, так и Финляндии, речь идет о суверенных решениях. Вступление в НАТО - это решения, которые принимают сами эти два государства", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Ее попросили прокомментировать планы вступления этих стран в Организацию Североатлантического договора.

Представитель Борреля отметила, что "хельсинкские принципы, Парижская хартия и другие документы ОБСЕ очень ясно говорят о том, что любая страна имеет право сама выбирать альянс".

Ранее в четверг сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер страны Санна Марин выступают за незамедлительное членство страны в НАТО, об этом говорилось в опубликованном их совместном заявлении.

"Членство в НАТО усилит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия усилит весь оборонный альянс", - отмечалось в документе.

В минувший вторник финская газета Helsingin Sanomat со ссылками на свои источники писала, что Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на членство в НАТО в начале будущей недели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО


Похожие новости


Обсуждение инцидента со Скрипалем в ЕС послужит хорошей основой для последующих действий - глава МИД Швеции Юнкер назвал экономическое выздоровление Европы хорошим моментом для укрепления социальных прав европейцев На саммите в Швеции подписан "социальный компонент" ЕС Соглашение о стратегическом партнерстве придаст импульс для развития торговых отношений между Азербайджаном и ЕС – посол Швеции в Баку Стокгольм поддерживает подписание содержательного соглашения о партнерстве между Брюсселем и Баку – посол Швеции в Азербайджане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az