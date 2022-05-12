РФ в новом сельхозгоду может экспортировать 39 млн т пшеницы - Минсельхоз США

Минсельхоз США сделал первые прогнозы зернового рынка в новом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.).
Согласно майскому обзору ведомства, РФ в новом сельхозгоду может экспортировать 39 млн тонн пшеницы. Оценка для основного конкурента - ЕС - составляет 36 млн тонн.
Производство пшеницы в РФ прогнозируется в 80 млн тонн, переходящие запасы на 1 июля 2023 года - в 11,4 млн тонн.
Экспорт фуражного зерна, по оценке Минсельхоза США, составит 10,45 млн тонн, его производство - 41,93 млн тонн, переходящие запасы - 1,56 млн тонн.
Кроме того, по версии Минсельхоза США, РФ в новом сельхозгоду может экспортировать 4,3 млн тонн кукурузы. Ее сбор составит 15,5 млн тонн, переходящие запасы - 0,68 млн тонн.
Как сообщается в отчете, события на Украине значительно усилили неопределенность условий спроса и предложения сельскохозяйственной продукции в регионе и во всем мире. "Майский обзор представляет собой текущую оценку краткосрочных последствий этих действий", - говорится в документе.
Согласно прогнозу, мировой сбор пшеницы в новом сельхозгоду составит 774,83 млн тонн, фуражного зерна - 1 млрд 475,87 млн тонн, кукурузы - 1 млрд 180,72 млн тонн.
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