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Дальнее зарубежье 12.05.2022 21:53

Санкции против РФ могут привести к продовольственному, энергетическому и финансовому кризисам по всему миру - зампостпреда КНР при ООН

Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин заявил в четверг, что санкции в отношении России не способствуют урегулированию украинского кризиса, а только провоцируют глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.

"Санкции не приведут к миру, а только ускорят распространение кризиса, вызвав широкомасштабные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы по всему миру", - заявил Дай Бин на заседании СБ ООН по поддержанию мира и безопасности на Украине.

Ранее в Китае не раз заявляли, что санкции не являются инструментом решения проблемы, призывая урегулировать конфликт дипломатическими средствами.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, САНКЦИИ, КРИЗИСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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