Санкции против РФ могут привести к продовольственному, энергетическому и финансовому кризисам по всему миру - зампостпреда КНР при ООН

Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин заявил в четверг, что санкции в отношении России не способствуют урегулированию украинского кризиса, а только провоцируют глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.
"Санкции не приведут к миру, а только ускорят распространение кризиса, вызвав широкомасштабные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы по всему миру", - заявил Дай Бин на заседании СБ ООН по поддержанию мира и безопасности на Украине.
Ранее в Китае не раз заявляли, что санкции не являются инструментом решения проблемы, призывая урегулировать конфликт дипломатическими средствами.
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