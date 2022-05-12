Санкции против РФ могут привести к продовольственному, энергетическому и финансовому кризисам по всему миру - зампостпреда КНР при ООН

Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин заявил в четверг, что санкции в отношении России не способствуют урегулированию украинского кризиса, а только провоцируют глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.

"Санкции не приведут к миру, а только ускорят распространение кризиса, вызвав широкомасштабные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы по всему миру", - заявил Дай Бин на заседании СБ ООН по поддержанию мира и безопасности на Украине.

Ранее в Китае не раз заявляли, что санкции не являются инструментом решения проблемы, призывая урегулировать конфликт дипломатическими средствами.