Власти Риги намерены в скором времени решить вопрос о сносе памятника советским воинам

Рижская дума в ближайшее время на заседании рассмотрит вопрос о сносе памятника советским воинам, установленный в парке Победы в столице Латвии, сообщил агентству BNS советник мэра Риги Алексис Золднерс.
Он подчеркнул, что Рижская дума готова принять политическое решение о будущем памятника.
Сейм Латвии в четверг принял поправки к закону, устраняющие юридические препятствия для сноса памятника советским воинам в парке Победы в Риге.
Председатель Рижской думы, мэр Риги Мартиньш Стакис на Латвийском радио отметил, что Сейму еще предстоит принять специальный закон, позволяющий снести этот памятник как можно скорее. Мэр также подтвердил, что Рижская дума окажет необходимую поддержку для сноса памятника.
Чтобы не допустить угрозы общественной безопасности, возможных провокаций и обострения ситуации, а также предотвратить нарушения, начальник Государственной полиции Арманд Рукс распорядился 11 мая закрыть парк Победы для посещения по крайней мере до 1 июля.
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