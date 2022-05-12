Глава МИД Хорватии раскритиковал президента страны за готовность заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман подверг критике позицию президента страны Зорана Милановича, который выступил с предупреждением о том, что Загреб заблокирует возможное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО.

"Мы не станем единственной страной, которая бросит вызов принципам и ценностям НАТО, за которые мы так боролись, чтобы стать ее частью", - приводит в четверг его слова Bloomberg.

Ранее Миланович заявлял, что сабор (парламент Хорватии) не должен ратифицировать присоединение к НАТО каких-либо новых стран поскольку считает это очень опасной авантюрой.

Агентство напоминает, что в соответствии с законодательством Хорватии должность президента страны является больше церемониальной - он командует вооруженными силами страны и оказывает влияние на внешнюю политику.

Одобрение заявок на присоединение в НАТО новых государств может затягиваться на месяцы, поскольку их должны одобрить парламенты стран, которые уже являются членами альянса, напоминает Bloomberg.

Хорватия стала членом НАТО в 2009 году.