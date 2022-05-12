Париж поддержал намерение Финляндии вступить в НАТО

Елисейский дворец в четверг заявил о поддержке Францией присоединения Финляндии к НАТО.

"Президент республики указал, что Франция полностью поддерживает суверенный выбор Финляндии быстро вступить в НАТО", - цитирует газета Le Figaro коммюнике президентской канцелярии по итогам обмена мнениями между Эмманюэлем Макроном и его финским коллегой Саули Ниинистё.

Ранее в четверг президент Финляндии и премьер страны Санна Марин выступили за незамедлительное членство страны в НАТО. "Членство в НАТО усилит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия усилит весь оборонный альянс", - говорилось в распространенном ими заявлении.