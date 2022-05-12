Кабмин обнулил ставки таможенных пошлин на импорт в Азербайджан ряда товаров

Кабинет министров Азербайджана обнулил ставки таможенных пошлин на импорт в страну ряда товаров.
Согласно постановлению кабмина, с 15% до 0 снижена ставка на импорт в Азербайджан сухих дрожжей; культуральных дрожжей; дрожжей в виде таблеток, кубиков весом не более 1 кг; готовых пекарных порошков; прочих растворимых рыбных продуктов или продуктов из морских млекопитающих животных, используемые в кормлении животных; прочих продуктов для кормления животных; смесей, используемых для промышленного производства пищевых продуктов; прочих белковых веществ.
Кроме этого, с 5% до 0 снижены ставки на импорт в Азербайджан прочих масличных семян и плодов, муки тонкого и грубого помола и гранул из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных.
Обнуленные ставки на импорт данных товаров будут действовать до 31 декабря 2022 года.
Р.Ахмедов
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