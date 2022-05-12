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ТЭК 12.05.2022 23:15

В ЕС рассматривают возможность отсрочки для эмбарго на нефть из РФ из-за позиции Венгрии

Некоторые страны Евросоюза считают, что необходимо рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов ЕС.

"В некоторых странах Евросоюза говорят, что, возможно, пришло время подумать об отсрочке инициативы о запрете (на импорт) российской нефти, чтобы продолжить работу по остальной части предлагаемого пакета санкций в случае, если союз не сможет убедить Венгрию поддержать эмбарго", - пишет агентство.

Как сообщили источники агентства, идея отложить введение эмбарго на нефть из РФ "набирает поддержку". Однако, по словам одного из дипломатов, ряд стран обеспокоены тем, что исключение запрета на российскую нефть из готовящегося пакета санкций "будет признаком слабости".

Тем не менее, как сообщили дипломаты, страны по-прежнему хотят достичь соглашения по полноценному пакету антироссийских санкций ко встрече глав МИД ЕС, которая состоится 16 мая.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, НЕФТЬ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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