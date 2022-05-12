В ЕС рассматривают возможность отсрочки для эмбарго на нефть из РФ из-за позиции Венгрии

Некоторые страны Евросоюза считают, что необходимо рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов ЕС.
"В некоторых странах Евросоюза говорят, что, возможно, пришло время подумать об отсрочке инициативы о запрете (на импорт) российской нефти, чтобы продолжить работу по остальной части предлагаемого пакета санкций в случае, если союз не сможет убедить Венгрию поддержать эмбарго", - пишет агентство.
Как сообщили источники агентства, идея отложить введение эмбарго на нефть из РФ "набирает поддержку". Однако, по словам одного из дипломатов, ряд стран обеспокоены тем, что исключение запрета на российскую нефть из готовящегося пакета санкций "будет признаком слабости".
Тем не менее, как сообщили дипломаты, страны по-прежнему хотят достичь соглашения по полноценному пакету антироссийских санкций ко встрече глав МИД ЕС, которая состоится 16 мая.
Литва отзывает посла в РФ с 1 июня и закрывает консульство в Петербурге с 7 июня
Байрамов и Лавров обсудили процессы на Южном Кавказе
Встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы состоится в Москве 16-17 мая
В Азербайджане 14 дней нет умерших от COVID-19
В Агдамском районе погиб житель села Чямянли в результате взрыва боеприпасов
Гражданин Азербайджана привлечен к ответственности за участие в НВФ за рубежом - СГБ
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Аэрофлот в конце мая увеличит число рейсов в Анталью и Стамбул до трех в день
В США число летальных исходов от последствий заражения COVID-19 превысило 1 млн - Белый дом
Власти Риги намерены в скором времени решить вопрос о сносе памятника советским воинам
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
С AccessBank вы зарабатываете в два раза больше!
В Бакинской высшей школе нефти состоялось открытие межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ