Сенат США одобрил переназначение Пауэлла на пост главы ФРС на второй срок

Американский Сенат одобрил переназначение Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) на второй четырехлетний срок.
"За" переназначение 69-летнего Пауэлла было отдано 89 голосов при 19 голосах "против", сообщает The Wall Street Journal.
Первый срок службы Пауэлла на посту председателя Федрезерва завершился 5 февраля, и с этого момента он являлся временно исполняющим обязанности главы ФРС. Президент США Джо Байден выдвинул Пауэлла на второй срок в ноябре 2021 года, однако процесс утверждения его и еще ряда кандидатов на вакантные посты в ФРС затянулся.
В апреле Сенат утвердил Лейл Брейнард на посту зампредседателя ФРС, а на этой неделе одобрил назначение Лизы Кук и Филипа Джефферсона на два других вакантных поста в совете управляющих американского ЦБ.
В прошлом месяце Байден также выдвинул кандидатуру Майкла Барра на пост заместителя председателя по банковскому надзору ФРС. Голосование по его кандидатуре в Сенате должно пройти 19 мая.
Пауэлл заявил в четверг, что Федрезерв намерен действовать решительно, чтобы вернуть инфляцию в США к 2%-ному целевому показателю, даже если это создаст проблемы для экономики в краткосрочной перспективе.
"`Этот процесс будет болезненным, однако наиболее трудно будет, если мы не сможем справиться с инфляцией, - сказал Пауэлл в интервью радиопрограмме Marketplace. - В конечном итоге нам пришлось бы пройти через гораздо более глубокий спад".
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