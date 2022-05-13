Манат подорожал к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. Официальный курс маната по отношению к евро на 13 мая ЦБА установил на уровне 1,7674 манат/1EUR (12 мая - 1,7885 манат/1EUR). Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 13 мая установил на уровне 0,0261 манат/1RUB (12 мая - 0,0255 манат/1RUB).

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