Инфляция во Франции в апреле была максимальной с 1985 года

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в апреле выросли на 5,4% в годовом выражении, максимальными темпами с начала расчета этого показателя, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.
Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с мартовскими 5,1%.
Показатель совпал с предварительно объявленными данными. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра.
По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены во Франции в апреле выросли на 0,5% (+1,6% в марте), что также совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.
Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в апреле увеличились на 4,8% в годовом выражении, рекордными темпами с октября 1985 года, и на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В марте подъем составил соответственно 4,5% и 1,4%.
Цены на энергоносители во Франции в апреле взлетели на 26,5% в годовом выражении (в марте рост составлял 29,2%), стоимость продуктов питания выросла на 3,8% (+2,9%), промышленные товары подорожали на 2,6% (+2,1%), услуги - на 3% (+2,3%).
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