Число резидентов промпарка в Агдаме увеличилось до 9

Компании «Agah Group» и «Expert Services FZE» стали резидентами Агдамского промышленного парка, заявил глава Минэкономики Микаил Джаббаров. «Число резидентов парка достигло 9», - написал Джаббаров на своей официальной странице в Facebook. ООО «Agah Group» построит завод по производству металлических изделий, ООО «Expert Services FZE» (ОАЭ) займется производством и обслуживанием тяжелой техники. «Инвестиции в эти проекты превысят 9 млн манатов, их реализация обеспечит трудоустройство 60 человек», - отметил министр. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. Территория промпарка составляет 190 га. Хозяйствующие субъекты, являющиеся резидентами парка, вложат суммарно свыше 55 млн манатов. Инвестиции в создание предприятий на территории Агдамского промышленного парка в среднесрочный и долгосрочный период оцениваются в 100 млн манатов. Р.Ахмедов

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