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Карабах 13.05.2022 11:29

Число резидентов промпарка в Агдаме увеличилось до 9

Компании «Agah Group» и «Expert Services FZE» стали резидентами Агдамского промышленного парка, заявил глава Минэкономики Микаил Джаббаров.

«Число резидентов парка достигло 9», - написал Джаббаров на своей официальной странице в Facebook.

ООО «Agah Group» построит завод по производству металлических изделий, ООО «Expert Services FZE» (ОАЭ) займется производством и обслуживанием тяжелой техники.

«Инвестиции в эти проекты превысят 9 млн манатов, их реализация обеспечит трудоустройство 60 человек», - отметил министр.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. Территория промпарка составляет 190 га. Хозяйствующие субъекты, являющиеся резидентами парка, вложат суммарно свыше 55 млн манатов.

Инвестиции в создание предприятий на территории Агдамского промышленного парка в среднесрочный и долгосрочный период оцениваются в 100 млн манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАРАБАХ, ПРОМПАРК, РЕЗИДЕНТЫ

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