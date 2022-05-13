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Дальнее зарубежье 13.05.2022 12:04

В аэропорту Франкфурта задержали главного переговорщика ЕС по Ирану, дипломата Энрике Мору

В аэропорту Франкфурта-на-Майне на короткий промежуток времени задержали заместителя генерального секретаря и политического директора Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Энрике Мору, об этом он сообщил в пятницу.

"Задержан немецкой полицией в аэропорту Франкфурта по дороге из Тегерана в Брюссель. Без объяснений. Чиновник ЕС во время официальной поездки с испанским дипломатическим паспортом. Они забрали мой паспорт и телефоны", - написал Мора у себя в Twitter.

Позже он сообщил, что его, а также постоянного представителя ЕС при ООН в Вене и главу оперативной группы по Ирану Европейской службы внешних действий отпустили. Дипломатов содержали отдельно друг от друга. При этом им так и не объяснили причину задержания, что Мора назвал "нарушением Венской конвенции".

В среду на фоне визита Моры в Иран были арестованы два европейца, которые, по данным министерства по делам разведки страны, были разведчиками, планировавшими использовать местных жителей для создание кризисных ситуаций в стране. Мора посещал столицу Ирана для проведения переговоров о ядерном соглашении.

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