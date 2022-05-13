Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7674 RUR   0.0261 GBR   2.0778 TRY   0.1103

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 106.13 +0.42 Brent 107.45 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.05.2022 11:46

Завода «Этилен-полиэтилен» с 16 мая возобновит работу после завершения планового ремонта

Производственное объединение «Azerikimya» компании SOCAR с 16 мая возобновит работу завода "Этилен-полиэтилен" после плановой остановки для проведения профилактических и ремонтных работ, сообщил директор завода Огтай Нифталиев.

«Завод остановился на плановый ремонт с 4 апреля одновременно с остановкой Бакинского НПЗ им. Гейдара Алиева для проведения работ по реконструкции и модернизации. С понедельника, 16 мая завод "Этилен-Полиэтилен" возобновляет свою работу. Проведенные ремонтные работы позволят продлить беспрерывную работу завода в течение двух лет», - сказал Нифталиев журналистам в пятницу.

Он добавил, что постольку БНПЗ им. Г.Алиева является поставщиком сырья на завод "Этилен-Полиэтилен", соответственно он тоже должен возобновить работу практически в тоже время.

«Однако, у нас есть некоторый запас сырья (нафты), поэтому запуск БНПЗ на пару дней позже не создаст нам проблем», - сказал он.

Нифталиев также сообщил, что параллельно с запуском завода «Этилен-Полиэтилен», будет возобновлена и работа заводов SOCAR Polymer по производству полиэтилена низкой плотности и полипропилена.

«Эти два завода получают сырье от нас, поэтому с остановкой завода "Этилен-Полиэтилен" пришлось остановить и их работу», - сказал Нифталиев.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЗАВОД, ПРОФИЛАКТИКА, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az