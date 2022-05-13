Завода «Этилен-полиэтилен» с 16 мая возобновит работу после завершения планового ремонта

Производственное объединение «Azerikimya» компании SOCAR с 16 мая возобновит работу завода "Этилен-полиэтилен" после плановой остановки для проведения профилактических и ремонтных работ, сообщил директор завода Огтай Нифталиев.

«Завод остановился на плановый ремонт с 4 апреля одновременно с остановкой Бакинского НПЗ им. Гейдара Алиева для проведения работ по реконструкции и модернизации. С понедельника, 16 мая завод "Этилен-Полиэтилен" возобновляет свою работу. Проведенные ремонтные работы позволят продлить беспрерывную работу завода в течение двух лет», - сказал Нифталиев журналистам в пятницу.

Он добавил, что постольку БНПЗ им. Г.Алиева является поставщиком сырья на завод "Этилен-Полиэтилен", соответственно он тоже должен возобновить работу практически в тоже время.

«Однако, у нас есть некоторый запас сырья (нафты), поэтому запуск БНПЗ на пару дней позже не создаст нам проблем», - сказал он.

Нифталиев также сообщил, что параллельно с запуском завода «Этилен-Полиэтилен», будет возобновлена и работа заводов SOCAR Polymer по производству полиэтилена низкой плотности и полипропилена.

«Эти два завода получают сырье от нас, поэтому с остановкой завода "Этилен-Полиэтилен" пришлось остановить и их работу», - сказал Нифталиев.

Н.Аббасова