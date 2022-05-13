Кочарян и Саргсян своими протестными акциями ставят на кон государственность Армении – Агаджанов

Руководитель Движения карабахских армян Артур Агаджанов прокомментировал текущую политическую ситуацию в Армении и протесты оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна за намерение подписать мирный договор с Азербайджаном.
«Лидеры оппозиции требуют не подписывать мирный договор с Азербайджаном. А что они предлагают взамен - опять начать войну с Азербайджаном? Это предлагает та самая оппозиция, которая ещё сравнительно недавно была у власти – Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Артур Ванецян, Сейран Оганян. Эти люди провалили любую возможность цивилизованного налаживания отношений с Азербайджаном и фактически привели Армению к краю пропасти и последовавшего за этим военного поражения», - сказал Агаджанов агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, эта так называемая протестная оппозиция теперь вновь стремится захватить власть в стране, обвиняя премьера Пашиняна в предательстве за намерение подписать мирный договор с Азербайджаном и провести делимитацию границы. «Я хочу задать вопрос - а что они сделали бы вновь придя к власти? Наверное, тоже самое, что и 30 лет до этого - ничего не сделали бы. Ведь они надеялись, что оккупация азербайджанских земель будет продолжаться вечно. Теперь же они обвиняют Пашиняна в поражении. Я не идеализирую Пашиняна – у него есть ошибки, есть плюсы и минусы. Я наоборот критически к нему отношусь за его нерешительность. Пашинян в 2018-2020гг провалил мирные переговоры по Карабаху и довел дело до войны, которую в итоге с треском и проиграл», - подчеркнул Агаджанов.
Он добавил, что глупо обвинять Пашиняна в «сдаче территорий», если эти территории по закону и историческому праву принадлежат Азербайджану. «Если власти Армении и оппозиция не смогут прийти к консенсусу и будут торпедировать процесс нормализации отношений с Азербайджаном, то в конечном итоге под угрозой окажется сама армянская государственность, и никто извне ее спасать не будет», резюмировал Агаджанов.
Р.Ахмедов
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