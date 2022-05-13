Аэропорты Азербайджана в январе-апреле обслужили 900 тыс. человек

Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана в январе-апреле 2022 года составил 900 тыс. человек, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«В целом с начала года пассажиропоток по всем аэропортам составил 900 тыс. человек, из которых 51% пришлось на долю Международного аэропорта Гейдар Алиев. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года пассажиропоток увеличился в два раза. В апреле международные аэропорты Азербайджана суммарно обслужили 247,5 тыс. человек», - отмечается в информации.

При этом, базовые авиаперевозчики воздушной гавани Баку в январе-апреле 2022 года перевезли: AZAL - 350 тыс. человек (38,9% всего пассажиропотока), лоукостер Buta Airways – 114 тыс. человек (12,7% пассажиропотока).

В апреле в Международный аэропорт Гейдар Алиев осуществляли полеты 23 пассажирские авиакомпании. В десятку самых популярных направлений из Баку в апреле вошли Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Минск, Анкара, Измир, Франкфурт, Абу-Даби и Актау.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 6 международных аэропортов в различных регионах страны.

Суммарно международные аэропорты Азербайджана за 2021 год обслужили 2,93 млн пассажиров, что в два раза больше показателя 2020 года.

Б.Рустамбеков