ЕС выделит дополнительно 500 млн евро военной помощи Украине - Боррель

Европейский Союз предоставит дополнительные 500 млн евро на военную помощь Украине, и, таким образом, общая сумма помощи будет доведена до 2 млрд евро, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Я намерен объявить, что мы, Европейский Союз, предоставим новый транш в размере 500 млн евро для оказания военной помощи Украине. Таким образом, общая сумма составит 2 млрд евро", - сказал он.

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