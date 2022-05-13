Казахстан запретил на полгода вывоз сахара

Казахстан с 23 мая на шесть месяцев вводит запрет на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца, соответствующий приказ выпустило министерство сельского хозяйства.
"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории республики Казахстан сахара белого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 99 100) и сахара-сырца тростникового (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 13, 1701 14)", - говорится в приказе, опубликованном на сайте эталонного контрольного банка нормативных правовых актов.
Приказ вводится в действие по истечении 10 дней после дня первого официального опубликования. Он был официально опубликован 12 мая, подписан министром сельского хозяйства Ерболом Карашукеевым.
Байрамов подтвердил готовность Баку нормализовать отношения с Ереваном
Число резидентов промпарка в Агдаме увеличилось до 9
Азербайджан в текущей геополитической обстановке будет стремиться к более тесному взаимодействию с Турцией – Шафиев
В Азербайджане 14 дней нет умерших от COVID-19
В Агдамском районе погиб житель села Чямянли в результате взрыва боеприпасов
Гражданин Азербайджана привлечен к ответственности за участие в НВФ за рубежом - СГБ
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Лавров заявил о появившихся у России сомнениях в безобидности желания Украины вступить в ЕС
В аэропорту Франкфурта задержали главного переговорщика ЕС по Ирану, дипломата Энрике Мору
Кочарян и Саргсян своими протестными акциями ставят на кон государственность Армении – Агаджанов
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
С AccessBank вы зарабатываете в два раза больше!
В Бакинской высшей школе нефти состоялось открытие межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ