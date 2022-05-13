Казахстан запретил на полгода вывоз сахара

Казахстан с 23 мая на шесть месяцев вводит запрет на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца, соответствующий приказ выпустило министерство сельского хозяйства.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории республики Казахстан сахара белого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 99 100) и сахара-сырца тростникового (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 13, 1701 14)", - говорится в приказе, опубликованном на сайте эталонного контрольного банка нормативных правовых актов.

Приказ вводится в действие по истечении 10 дней после дня первого официального опубликования. Он был официально опубликован 12 мая, подписан министром сельского хозяйства Ерболом Карашукеевым.