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ТЭК 13.05.2022 12:22

Боррель уверен, что главы МИД стран ЕС 16 мая достигнут соглашения по эмбарго на российскую нефть

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу заявил, что главы МИД стран-членов блока 16 мая обсудят вопрос о введении эмбарго на российскую нефть, и выразил уверенность, что министрам удастся достичь соглашения.

"В понедельник (16 мая) главы МИД будут решать этот вопрос", - сказал Боррель журналистам на встрече глав МИД стран G7.

"Я уверен, что мы достигнем соглашения. Нам нужно это соглашение. Потому что мы должны избавиться от зависимости от российской нефти", - отметил он.

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