Байрамов подтвердил готовность Баку нормализовать отношения с Ереваном

Азербайджан намерен продолжать усилия по укреплению мира, стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа, заявил глава МИД Джейхун Байрамов.
«Азербайджанская сторона полна решимости продолжать свои усилия по укреплению мира, стабильности и безопасности», - сказал Байрамов, выступая на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе в пятницу.
Байрамов, слова которого приводит пресс-служба МИД, вновь подчеркнул, что Баку готов к подписанию мирного соглашению с Ереваном и началу процесса делимитации азербайджано-армянской государственной границы.
Министр отметил, что в связи этим были предприняты шаги по началу переговорного процесса по мирному соглашению, в том числе определены председатели и формат национальных комиссий по делимитации границ между двумя странами.
В ходе выступления Байрамов также анонсировал скорое подписание ряда документов о сотрудничестве между странами-членами Содружества, в том числе в гуманитарной сфере.
Он отметил, что Азербайджан считает полезными форматы сотрудничества в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения, туризма, работы с молодежью и других сферах.
Э.Шафиев
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