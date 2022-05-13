АИКГФ с начала 2022г получил из госбюджета Азербайджана около 29 млн манатов

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) с начала 2022 года получил из госбюджета 28,75 млн манатов.
«В 2022 году фонд из госбюджета получит 100 млн манатов: 95 млн манатов на повышение капитала и 5 млн манатов на выдачу субсидий по процентам за кредиты, полученных бизнес-структурами. Из этих средств с начала года фонд получил 28,75 млн манатов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в АИКГФ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
В 2021 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 356,2 млн манатов.
Х.Насирзаде
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