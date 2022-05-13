Azerikimya в I кв. 2023г завершит модернизацию завода «Этилен-Полиэтилен»

Производственное объединение «Azerikimya» компании SOCAR планирует в I-ом квартале 2023 года полностью завершить модернизацию завода «Этилен-Полиэтилен», сообщил директор завода Огтай Нифталиев.
«Работы по модернизации завода ведутся с 2016 года и в 2021 году был завершён основной этап этих работ. Были построены некоторые новые технологические установки, новые печи, емкости и склады для хранения сырья. Модернизация завода полностью завершится в первом квартале 2023 года 100%-ной автоматизацией предприятия», - сказал Нифталиев журналистам в пятницу.
Он также сообщил, что на завершающей стадии находятся проекты строительства новой подстанции высокого напряжения и расширения существующей системы охлаждения воды. «Ввод этих объектов в эксплуатацию планируется во втором квартале текущего года», - подчеркнул он.
Нифталиев также отметил, что третьем квартале 2022 года планируется ввести в эксплуатацию дополнительный паровой турбогенератор, что позволит увеличить производство электроэнергии на предприятии в 2 раза. «Прогресс по данному проекту составляет 98%. Его реализация позволит увеличить проектную мощность Парового генераторного комплекса на заводе с 32 МВт/час до 65 МВт/час и полностью обеспечивать себя электроэнергией. В настоящее время потребность завода в электроэнергии на уровне 18 МВт/час обеспечивается за счет Сумгайытской электросети», - сказал Нифталиев.
Заместитель главного инженера завода по новой технике и модернизации Самир Салимли сообщил, что до модернизации мощность завода по производству этилена составляла 100-110 тыс. тонн в год, пропилена - 60-65 тыс. тонн. «После модернизации мощности завода по некоторым продуктам увеличилась в 2 раза, по другим -в 3 раза. По производству пропилена достигла 187 тыс. тонн в год, этилена - 190 тыс. тонн. Однако, мы на днях начнем тестирование оборудования для доведения показателя по выпуску этилена до 210 тыс. тонн в год»,- сказал Салимли.
Он отметил, что итоги тестирования покажут есть ли проблемы и необходимость в замене оборудования для наращивания производства этилена до заданного объёма.
Н.Аббасова
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