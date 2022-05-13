В Шанхае собираются ослабить меры против COVID-19

В ближайшее время власти Шанхая попробуют ослабить жесткие меры против коронавируса COVID-19, действующие в городе около семи недель, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Вице-мэр Шанхая У Цин не уточнил, когда и как именно будет проходить постепенное открытие города, но отметил, что власти намерены начать восстанавливать промышленное производство, образование и медицинские услуги.

На пресс-конференции в пятницу он сказал, что главной целью города является ликвидация вируса "в обществе", то есть достижение такой ситуации, когда новые случаи заражения COVID-19 будут выявляться только у людей, которые уже находятся на изоляции.

В пятницу в Шанхае было выявлено около 2 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, симптомы вируса были выявлено только в 227 случаях. В Китае выявленные случаи заражения коронавирусом без симптомов не считаются подтвержденными случаями заболевания.

Тем временем в Пекине, где наблюдается не такая сильная вспышка заболеваемости, увеличили количество ежедневных тестов на коронавирус. В городе все еще приостановлены занятия в школах и университетах, гражданам советуют по возможности работать из дома, рестораны ограничены доставкой, а многие магазины, туристические объекты, банки и правительственные учреждения закрыты.

Местные СМИ сообщают, что, так как тестирование на вирус может стать рутинным в будущем, власти приказали создать во всех городах пункты для его проведения, которые будут находиться не более чем в 15 минутах ходьбы от мест проживания граждан. В одном только Шанхае в настоящее время действует более 5,7 тыс. пунктов, планируется открыть еще 4,2 тыс.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными. Эту политику осудили в ВОЗ, назвав ее "неустойчивым подходом", и призвали страну изменить стратегию по борьбе с вирусом.

За весь период пандемии в Китае было выявлено около 221 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.