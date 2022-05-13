Великобритания выдала лицензию нидерландской "дочке" Альфа-банка - Amsterdam Trade Bank (ATB) на завершение операций сроком до 12 мая 2023 года.
Альфа-банк оказался под санкциями Великобритании в конце марта.
Генеральная лицензия опубликована на сайте британского правительства и разрешает ATB выплату вознаграждения, пособий или пенсий работникам, уплату налогов, платежи поставщикам товаров и услуг. Кроме того, разрешаются платежи в связи с любым производством по делу о несостоятельности, связанным ATB, а также закрытие любых позиций, реструктуризацию кредитов или другой задолженности.
Ранее срок на сворачивание операций ATB продлил Минфин США, однако его лицензия истекает 12 июля 2022 года.
Amsterdam Trade Bank N.V. основан в октябре 1994 года в Нидерландах. Его основными видами деятельности являются торговое финансирование (нефть и газ, черная и цветная металлургия, аграрный бизнес), финансирование инвестиционных проектов и морских судов. АTB обслуживал предприятия по добыче и переработке сырья и природных ресурсов, производству товаров, судовладельческие компании и международных грузоперевозчиков. По данным на середину 2021 года, доля Альфа-банка в ATB составляла 78,36%.
В конце апреля окружной суд Амстердама объявил Amsterdam Trade Bank банкротом.
Альфа-банк, один из крупнейших частных банков РФ, принадлежит люксембургской ABH Holdings. В середине марта у компании изменилась структура акционеров: Герман Хан и Алексей Кузьмичёв, которым принадлежало 21% и 16,3% акций соответственно, вышли из числа совладельцев кредитной организации. У банка осталось 5 миноритарных акционеров, доля каждого из них не является контролирующей. Крупнейшим акционером с долей 41% стал Андрей Косогов, стоявший у истоков создания финансового бизнеса "Альфа-групп". Остальные акционеры долю владения не изменили: Авену принадлежит 12,4%, Фридману - 32,9%, UniCredit S.p.A. - 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research - 3,9%.
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