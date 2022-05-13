Песков: никто не отказывается от встречи Путина с Зеленским, но она должна быть подготовлена

В Кремле заявили, что от возможности проведения встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским никто не отказывается, но она должна быть подготовлена, в том числе путем разработки соответствующего соглашения.

"Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента, никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена. И подготовка этой встречи может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, соглашения, который должен быть финализирован на высшем уровне", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность переговоров Путина и Зеленского с учетом заявлений президента Украины о параметрах такой встречи.

Он добавил: "Без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно".

Отвечая на вопрос относительно документа, Песков сказал: "Мы уже говорили, пока движение отсутствует. Наши условия прекрасно известны, они четко сформулированы и положены на бумагу, все это передано украинской стороне. Ответа нет".